Elon Musk’ın kızı Vivian Wilson podyuma çıktı

Elon Musk’ın özel hayatı sık sık magazin manşetlerine taşınsa da Vivian Wilson, kendi yolunu çizmeye kararlı.

Daha önce basına yaptığı açıklamalarda, babasının gölgesinden çıkarak tamamen bağımsız bir kariyer kurmayı hedeflediğini belirtmişti.

Vivian Wilson, haftanın en çok konuşulan etkinliklerinden birinde yani New York Moda Haftası sahnesinde aldı. Podyuma kendinden emin adımlarla çıkan Vivian, seçtiği sade ama şık kombinle dikkat çekti.

MARKALAR PEŞİNDE

Moda çevreleri, Vivian’ın bu çıkışının tesadüf olmadığını ve önümüzdeki dönemde birçok markanın kampanyalarında yer alabileceğini konuşuyor. Ünlü moda dergilerinden bazıları, şimdiden Wilson’ı kapak için düşünmeye başladığını kulislerden sızan bilgilerle doğruladı.

Vivian Wilson, 2004 yılında Elon Musk ve Justine Musk’ın evliliğinden dünyaya geldi.