Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı

Emel Müftüoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

Sezen Aksu'nun yeni yaşını, hem dostları hem de sevenleri kutladı.

Aksu'nun doğum gününde şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"SEZEN AKSU'MUZ"

63 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Her gün senin doğum günün kutlanmalı. Her gün sen bizim Sezen Aksu'muz olduğun için şükretmeli... İyi ki varsın canım Sezen Aksu'm.