Emrah sahnelere dönüyor! Yeni tarzı dikkat çekti

Yıllardır Küçük Emrah olarak tanınan şarkıcı Emrah Erdoğan, sık sık yatırımlarıyla gündeme geliyor.

Uzun zamandır sahnelerde olmayan ünlü şarkıcı, 8 Kasım’da İstanbul'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Duygularını müzikle ifade etmeye her zamankinden daha hazır olduğunu belirten Emrah, sabırsızlandığını söyledi.

ÖZCAN DENİZ'E BENZETİLDİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan 54 yaşındaki Emrah son halini sosyal medyadan da paylaştı. Sosyal medya hesabından yeni imajını gözler önüne seren şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'in yeni imajlı halini benzetildi.