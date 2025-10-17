Emre Karayel ikinci kez baba oldu: "2. paşam geldi"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gizem Demirci ile mutlu evliliği süren ve bir oğlu olan Emre Karayel, ikinci kez baba oldu.

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturdu.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 2021 yılında oğulları Can'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Kısa bir süre önce ikinci kez bebek heyecanı yaşadıklarını duyuran ünlü çiftten güzel haber geldi.

Ünlü oyuncu, bir kez daha baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Minik oğuyla objektif karşısına geçen 52 yaşındaki Karayel, "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı.

Emre Karayel ile Gizem Demirci'nin, oğullarına İlke Cihan adını verdikleri ortaya çıktı.