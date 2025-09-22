Enes Batur'dan herkesi şaşırtan hareket! 6 yıllık emeği sildi

Fenomen isim Başak Karahan 5 yıldır sevgili olduğu Halil Ünlü ile dünyaevine girdi.

5 KURUŞLUK DAVA

Enes Batur'un eski sevgilisi olan Başak Karahan geçtiğimiz günlerde ünlü Youtuber'a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Nedeni ise Başak Karahan'ın evleneceğini öğrenen Enes Batur'un çeşitli tepki çeken paylaşımlar yapmasıydı.

Başak Karahan'ın evlendiği gün Enes Batur yine durmadı ve paylaşımlarda bulundu.

VİDEOLARI SİLDİ

Youtube hesabından son 6 yıldır eklediği videoları kaldıran Batur, Instagram hesabından da paylaşım yaptı.

4.000 videonun Youtube kazancının ortalama 10 milyon dolar olduğu konuşuluyor. Batur'un yılların emeğini bir günde ortadan kaldırması sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Ayrıca bir fotoğraf karesine yer veren Batur'un paylaşımında, "Diğer dünyalarla evlen" yazıyor.