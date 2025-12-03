Engin Altan Düzyatan'dan yeni paylaşım! Eşine aşkını haykırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile evlenmişti.

İki çocuğu bulunannlü çift, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi terk ettiklerini çocuklarının eğitimi için Dubai'de yaşamaya başladıklarını duyurmuştu.

Aile hayatıyla ilgi odağı olan Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Engin Altan Düzyatan 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım, sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…"

Düzyatan'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.