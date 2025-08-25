Enis Arıkan ve Sıla Türkoğlu pişti oldu! Şebnem Bozoklu'ya aynı hediyeyi aldılar

En son Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, 46. yaşına girdi.

Yeni yaşı için özel bir kutlama yapan Bozoklu’yu dostları yalnız bırakmadı. Renkli geçen gecede gelen sürpriz hediyeler ise kutlamaya damga vurdu.

Oyuncu, doğum gününü yakın çevresiyle birlikte keyifli bir atmosferde kutladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Meri karakterini canlandıran Bozoklu’ya rol arkadaşları da sürpriz yaptı. Instagram’da peş peşe yapılan paylaşımlar, kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.

ESPRİLİ DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Enis Arıkan, yakın dostunu yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesabından renkli kareler paylaşan Arıkan, Bozoklu için esprili bir doğum günü mesajı yazdı.

PİŞTİ OLDULAR

Arıkan’ın hediyesi ise herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, Sıla Türkoğlu ile aynı hediyeyi aldığını açıklayarak, “İyi ki doğdun güzelim… Bu arada Sıla ile aynı hediyeyi almışız, bunun travmasını atlatmam zaman alacak.” notunu düştü.