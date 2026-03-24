Erol Köse'nin çalışanı konuştu: Ben ondan razıyım

Magazin gündemi, beklenmedik bir ölüm haberiyle sarsıldı.

Magazin dünyasının eski isimlerinden, müzik yapımcısı ve TV programcısı Erol Köse, vefat etti.

Köse, Maslak'taki 16. katta bulunan dairesinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldıktan sonra tepkiler ve başsağlığı mesajları, ünlüler camiasından peş peşe geldi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir binanın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Köse, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

"KÖTÜLEYEN İNSANLARIN HEPSİ EKMEĞİNİ YEDİ"

Cenaze namazı esnasında konuşan Köse'nin yardımcısı, "Ben ondan razıyım Allah da razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Ben Erol Bey'den asla intihar vakasını beklemiyordum" diyen yardımcı, şu ifadelerde bulundu:

Son 3 aydır almadı, dedi iyi değilim kızım. Geçen hafta mesaj attı hakkını helal et kızım, ben hastayım alamıyorum kızım. Her hafta gidiyorum normalde ütüsünü temizliğini yapıyorum, benim babamdı. O kötüleyen insanların hepsini ben evinde gördüm, hepsi Erol Bey'in ekmeğini yedi, ben kendim bizzat hizmet ettim.