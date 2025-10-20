Abone ol: Google News

Boşanma sonrası sık sık tatile çıkan sosyetik ve ünlü oyuncu Yasemin Ergene, son kombiniyle kendisinden konuşturdu. Yasemin'i görenler gözlerine inanamadı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 13:41
Eşinden yeni boşanan Yasemin Ergene'nin beyaz şortlu paylaşımı gündem oldu
  • Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından soyadını değiştirip tatillere çıkmaya başladı.
  • Boşanmanın ardından gelen ihanet ve aldatma iddialarını yalanladı.
  • Beyaz şort ve siyah kazak kombini sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenomen dizilerden Doktorlar'da Ela rolüyle ünlenen Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitirmişti. Ergene, boşanmanın ardından soyadını değiştirip, yeniden “Ergene” olarak dönüş yapmıştı. İhanet ve aldatma iddialarıyla gündeme gelen ünlü isim, yaptığı açıklamada 'Basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.' ifadelerini kullanmıştı.

DOĞA KOMBİNİ

Ayrılığın ardından yakın arkadaşlarıyla yurt dışına tatile çıkan eski oyuncu, şimdilerde doğayla iç içe paylaşımlarıyla gündemde. 

Beyaz donu andıran mini bir şort giyen ünlü isim, üstüne de siyah bir kazak geçirdi. Ergene'nin kombinine sosyal medyada yorum yağdı.

