Gözaltına alınmıştı.Can Yaman'dan serbest bırakılması sonrası açıklama

- Ünlü oyuncu Can Yaman, İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
- Serbest bırakıldıktan sonra İtalya'ya dönen Yaman, sosyal medyada Türk basınına sitem etti ve İtalyan basınına seslendi.
- Yaman, suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirtti ve kısa sürede serbest bırakılmasının suçsuzluğunu ispatladığını vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, ifade ve test işlemlerinin ardından dün serbest bırakıldı. Yaman sosyal medya hesabından, Türk basınını sitem ederken İtalya basınına seslendi.
Yaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"SİZİ SEVİYORUM"
"Roma’ya dönüş
Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."