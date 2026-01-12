Gözaltına alınmıştı.Can Yaman'dan serbest bırakılması sonrası açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, ifade ve test işlemlerinin ardından dün serbest bırakıldı. Yaman sosyal medya hesabından, Türk basınını sitem ederken İtalya basınına seslendi.

Yaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"SİZİ SEVİYORUM"

"Roma’ya dönüş

Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."