Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Kolombiya’da Paipa’dan Medellin’e gitmek üzere havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Aralarında ünlü pop sanatçısı Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

RÜYASI GERÇEK OLDU

Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullanmıştı.