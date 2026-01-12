Abone ol: Google News

Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Uçak kazasında hayatını kaybeden ünlü pop sanatçısı Yeison Jimenez’in kazadan önce yaptığı son paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 08:03
  • Ünlü pop sanatçısı Yeison Jimenez, Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.
  • Jimenez, kazadan önce katıldığı bir programda uçak kazalarıyla ilgili rüyalar gördüğünü söylemişti.
  • Sanatçının son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kolombiya’da Paipa’dan Medellin’e gitmek üzere havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Aralarında ünlü pop sanatçısı Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

RÜYASI GERÇEK OLDU

Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

