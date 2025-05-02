Eşiyle arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Melike Şahin sahneden aşkını haykırdı

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Şu sıralar O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden Melike Şahin, özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ünlülerden.

Ünlü şarkıcı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

10 YAŞ BÜYÜK

Aralarında 10 yaş fark olan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Her konserinde eşini yalnız bırakmayan Sedat Arpalak, Şahin'in son konserine gelemedi.

"KOCAM İYİ BİR İNSAN"

Şarkı söylediği sırada seyircileriyle sohbet eden ünlü isim, 'Kocam da gelmedi, aklım onda kaldı, genelde kaçırmaz ama şehir dışında bugün. Hançer'i yazdığım adamlar çok kötü adamlardı. Kocam çok iyi bir insan neyse ki.' diyerek bir kez daha eşine aşkını dile getirdi.