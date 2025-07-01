Eski eşiyle aşka geldi! İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'den yeni fotoğraf

Aşk hayatında bir türlü aradığını bulamayan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda bir kez daha birlikte olduklarını duyurmuşlardı.

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve çift bir kez daha ayrıldıklarını duyurmuştu.

ESKİ EŞTEN VAZGEÇEMİYOR

Boşanma sonrası Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde buldu.

İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki yine aşka geldi. Çift, sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşarak barıştıklarını ilan etti.

KIZLARI VAR

Duygu Kaya Kumarki, 8 Ağustos 2024'te İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz." demişti.