Eski manken Engin Koç, köyünde sakin bir hayatı tercih etti

Sivas’ın Hafik ilçesinde köyüne ev yaptıran eski manken ve sinema oyuncusu Engin Koç (66), şehir hayatının stresinden uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Koç, köyünde geçirdiği zamanı “Burada insan kendisiyle tanışıyor.” sözleriyle anlattı.

MANKENLİKTEN SİNEMAYA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Aslen Sivaslı olan ve 1959’da İstanbul’da doğan Engin Koç, 16 yaşında mankenliğe başladı. 1976’da Saklambaç gazetesinin “Mankenler Kralı” yarışmasını kazanarak adını duyuran Koç, yıllarca podyumlarda boy gösterdi. Ardından sinema ve dizi sektöründe de onlarca projede yer aldı.

KÖYDE KENDİ EVİNİ YAPMANIN KEYFİ

Eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte yaşayan Koç, uzun yıllar sık sık geldiği, baba ocağı Yeniköy’de kendine ait bir ev yaptırdı. Prefabrik evde, yaz tatilinin bir bölümünü geçiren Koç, bahçesinde toprakla uğraşarak zaman geçiriyor: “Burada insanın özüyle tanışması çok önemli. Başka alternatifi olamazdı, kendi evim olmalıydı.”

"DOĞA, RUHUNU DİNLENDİRİYOR"

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak istediğini belirten Koç, köy hayatının huzur verici olduğunu ifade etti: “Burada ekinlerin mevsimini görüyorsunuz, yaşam bir ressamın tuvali gibi. İnsan rahatlıyor, ruhunu dinliyor.”

GEÇMİŞİNDEN PİŞMAN DEĞİL

Meslek hayatını değerlendirirken geçmişine dair hiçbir pişmanlık taşımadığını dile getiren Koç, “Her yaşın kendine göre özelliği var. Hatalarımızı öğrenerek devam ediyoruz. Artık bilgelik zamanımdayım.” ifadelerini kullandı.

"MANKENLİĞİ DAHA ÇOK SEVDİM"

Engin Koç, sanat hayatında en çok mankenliği sevdiğini söyledi: “Benim ilk göz ağrım mankenlikti. Türkiye’yi yurt dışında temsil ettim, çok gurur duyuyorum. Sinema ve dizi de önemliydi ama mankenlik benim dünya ufkumu açtı.”

"ESKİDEN FİLM ÇEKMEK DAHA ZORDU"

Koç, eski Yeşilçam filmlerinin çekim süreçlerinin daha zor olduğunu belirterek, “O zamanlar negatif çekim olduğu için iyi rol yapamazsan, film çöpe gidiyordu. Çok güzel filmler yaptık.” dedi. Günümüzde ise dizilerin daha mekanik ve reyting odaklı olduğunu ifade etti.

AİLESİ DE KÖY HAYATINDAN MUTLU

Engin Koç’un eşi Pınar ve oğlu Burga Koç, köyde yaşamaktan memnun olduklarını söyledi. Doğayla baş başa olmanın huzur verdiğini ifade eden aile, köy evinde geçirdikleri zamanın kendilerine iyi geldiğini belirtti.