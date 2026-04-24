ABD, Orta Doğu'ya 3'üncü uçak gemisini konuşlandırdı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin 'anlaşmaya varılamadan' sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'YA 3'ÜNCÜ UÇAK GEMİSİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hint Okyanusu açıklarında seyir halindeki uçak gemisi USS George HW Bush'un görselini paylaşarak Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerikan varlığına dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımında, "Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George HW Bush (CVN 77), 23 Nisan'da ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanında Hint Okyanusu'nda seyrediyor" ifadesi kullanıldı.

CENTCOM, önceki paylaşımında ABD kuvvetlerinin İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'na girişini engellediği gemilerin sayısının 33'e çıktığını duyurmuştu.

ABD, daha önce USS Gerald R. Ford'u Kızıldeniz'e, USS Abraham Lincoln'ü ise Umman Denizi'ne konuşlandırmıştı.