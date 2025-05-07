Eski sevgilisinden şiddet görmüştü! Danla Bilic'ten yeni görüntüler

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Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla eski sevgilisi Berk Çetin’den şiddet gördüğünü açıklamıştı.

"DARP EDİLDİM"

Danla Bilic yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" demişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER VAR

Magazin gündeminde çok konuşulan olay sonrası Bilic’in çarpıcı iddiasının ardından olayın seyrini değiştiren yeni görüntüler ortaya çıktı. Muhabironline'da yer alan habere göre; güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Berk Çetin’in Danla Bilic’i sert şekilde ittiği ve ardından kafasından aşağı bir içeceği döktüğü açıkça görülüyor.

O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Bilic’e destek mesajları yağdırdı.