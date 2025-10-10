Eski sevgilisini unuttu! Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler'den sarmaş dolaş poz

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, geçtiğimiz aylarda gönlünü oyuncu Gizem Güneş'e kaptırmıştı. İlişkilerini doludizgin yaşayan çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

Aşk hayatı hızlı olan ünlü isim, son olarak yeni aşkı Sude Zülal Güler ile gündeme geldi.

AŞK POZU

Aşklarını doludizgin yaşayan çiftten kalpli yeni paylaşım geldi. 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instgram hesabını aktif olarak kullanan Ceylan, sevgilisini öperken verdiği pozu yayınlayarak kalp emojisi ekledi.