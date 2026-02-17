Esra Bilgiç’in 13 yıl önceki hali! Fotoğraf gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ata Demirer'le beraber rol aldığı dijital platform dizisi 'Bir İhtimal Daha Var'da izlediğimiz Esra Bilgiç, hem özel hayatıyla hem de güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor.

DJ Faruk Sabancı'yla aşk yaşayan Bilgiç, Sabancıların müstakbel gelinleri arasında yer alıyor. Bilgiç, bu ilişkiyi tüm zarafetiyle taşırken ikilinin beraber paylaştığı her poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oluyor.

ESKİ HALİ DE BEĞENİLDİ

Yıllar içerisinde birtakım operasyonlar yaptıran Esra Bilgiç'in 2013 yılına ait bir fotoğrafı, X'de gündem oldu.

13 yıl öncesine göre çok farklı bir havası ve güzelliği olan Esra Bilgiç, o haliyle de beğenildi.