Sıla Türkoğlu evleniyor! Düğün yeri belli oldu

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

DÜĞÜN PLANLARI VAR

Genç oyuncu, iş insanı Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda resmi adımları atmaya başladı. Geçtiğimiz yaz aylarında İtalya'nın Como Gölü’nde romantik bir evlilik teklifi alan Türkoğlu, düğün planlarını netleştirdi.

İkilinin, aşklarının başladığı Bodrum’da, alışılmışın dışında ve modern bir "beach düğünü" konseptiyle dünyaevine girmeyi planladıkları öğrenildi. Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen bu tören için hazırlıklar hızla sürüyor.