Esra Dermancıoğlu, Türkiye'den ayrılarak Fransa'ya yerleştiğini duyurdu

Türkiye'yi terk ettiğini bu sözlerle duyurdu.

Bir dönem Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinde rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, ani bir kararla Türkiye’yi terk etti.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fransa’ya yerleştiğini duyurdu.

"EV KALMADI, BURADA HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Uzun yıllardır televizyon projelerinde yer alan Dermancıoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, Fransa’ya yerleştim. Kapattım Türkiye’yi. Ev kalmadı, burada hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BEN NİYE SANATÇILARIN ARASINA GİREMİYORUM?"

Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan oyuncu, Türkiye’deki sanat çevresinde hak ettiği değeri göremediğini belirtti.

Dermancıoğlu, "Niye sanatçıların arasına giremiyorum ben Türkiye’de? Yani belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum.

Ve bana Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi, burada bir yanlışlık olmalı. Affedersiniz Hayalet Dayı ile ben nasıl ödül aldım böyle kıllı bir karakterle? Yok olmuyor, çok üzülüyorum." sözleriyle sektöre sitem etti.

GEÇMİŞTE DE CİNSELLİK ÜZERİNE SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı cinsellik ve kadın bedeniyle ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

Dermancıoğlu, bu yönüyle sık sık sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti.