Abone ol: Google News

Esra Erol aşka geldi! Eşi Ali Özbir ile romantik pozlar verdi

Dün akşam kardeşini evlendiren ünlü sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile aşk dolu kareler paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 10:57
Esra Erol aşka geldi! Eşi Ali Özbir ile romantik pozlar verdi

Ünlü bir isim olduğundan beri neredeyse her sezon ekranlarda sunuculuk yapan Esra Erol, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisiyle nişanlanan Eda Erol, dün kına gecesini gerçekleştirerek önemli bir adım atmıştı.

ROMANTİK AŞIKLAR

Esra Erol, dün akşam da kız kardeşi Eda Erol’un düğününde yer aldı.  Esra Erol, sosyal medyada eşi Ali Özbir ile verdiği aşk dolu pozları yayınladı.

Ünlü sunucu, aynı zamanda kardeşleriyle de fotoğraflarını paylaşmayı unutmadı.

Başarılı sunucunun, Bihter ve Eda Erol ile benzerliği, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Magazin Haberleri