Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'u kızdırdılar: Evlenmeden hamile kaldı

- Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile evlendikten kısa süre sonra hamile olduğunu açıkladı.
- Bebeğinin erkek olduğunu duyurduktan sonra, bazı takipçilerinin "evlenmeden hamile kaldı" şeklindeki yorumlarına tepki gösterdi.
- Eda Erol, düğünlerinin daha 15 gün önce gerçekleştiğini belirterek eleştirilere yanıt verdi.
Sunucu Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te evlenmişti. Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle 'evet' diyen çift şimdi ise bebek bekliyor.
Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten müjdeli haber geldi. Erol, sevenlerine hamile olduğunu açıkladı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Eda Erol, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
"EVLENMEDEN HAMİLE KALDI" İMASI
Erkek bebek beklediklerini duyuran Eda Erol'un paylaşımlarının altına bazı takipçileri, "Evlenmeden hamile kaldı" yorumları yaptı.
Eda Erol ise bu yorumlardan bazılarına tepki gösterdi. Bir kişi "Gerçekten ne çabuk bir ay olmadı mı evleneli, cinsiyet 4 aylıkta beli oluyor." yazdı.
"15 GÜN OLDU"
Eda Erol ise bu yoruma "15 gün oldu düğünün üzerinden geçeli" tepkisini gösterdi.