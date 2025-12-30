Huzurevinde yaşıyor! Usta oyuncu Zihni Göktay’dan yeni açıklama

- Zihni Göktay, eşinin kaybı ve evinin yıkılması sonrası huzurevine yerleşti.
- Göktay, huzurevinde yaşamaktan memnun olduğunu açıkladı.
- "İnsan eti ağırdır, ev ev üstüne olmaz, huzurevinde mutluyum" dedi.
Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybeden 79 yaşındaki sanatçı Zihni Göktay, eşinin vefatının ardından zorlu bir döneme girmişti.
Fenerbahçe'de yaşadığı evin yıkılması, usta ismin düzenini tamamen altüst etti. Yaşanan süreçlerin ardından Göktay, yaşamına huzurevinde devam etme kararı aldı.
79 yaşındaki sanatçı, konakladığı odada merak edilen sorulara yanıt verdi.
"MUTLUYUM"
Son durumu hayranlarını üzen usta oyuncudan yeni bir açıklama geldi. Usta oyuncu, "İnsan eti ağırdır. Ev ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." ifadelerini kullandı.