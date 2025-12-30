Tuluğ Çizgen bakımevinde! Son hali üzdü

- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tuluğ Çizgen, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşamaya başladı.
- 77 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu ve sevenlerini üzdü.
- Çizgen, son olarak 2013 yılında "Cesur Hemşire" dizisinde rol almıştı.
Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle de adından söz ettiren Tuluğ Çizgen'den gelen haber, sevenlerini üzdü.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Usta oyuncu, Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüüyor.
Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.