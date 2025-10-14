Eşref Rüya Cannes'da! Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'a beğeni yağdı

Reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, Cannes'da yerini aldı. MIPCOM Fuarı için Cannes'a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'dan peş peşe yeni kareler geldi.

EŞREF RÜYA'YI TANITTILAR

Eşref Rüya'nın dünyaya tanıtımı için yer alan ikili, sosyal medyaya da damga vurdu. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u uyumu da gözlerden kaçmadı.

FISTIK DA GİTTİ

Dizide Eşref Rüya'nın arabası Fıstık da Cannes'da yerini aldı. Çağatay Ulusoy'un 'Fıstık'la verdiği pozlar ise görenleri hayran bıraktı.

'Fıstık'ın karesini yayınlayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Fıstık da geldiyse hazırız." notunu yazdı.