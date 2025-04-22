Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu konuştu: 'Mafya odaklı işlere bayılıyorum'

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Son dönemin reyting rekoru kıran dizilerinden Eşref Rüya'nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu hayat verdiği güçlü kadın karakteriyle dikkat çekiyor.

Aksiyonu bol işleri sevdiğinden bahseden başarılı oyuncu, yeni dizisiyle ilgili “Çocukluğumdan beri mafya odaklı işleri seyretmeye bayılıyorum” şeklinde konuştu.

"OKUDUĞUMDA HEMEN KABUL ETTİM"

Performansıyla çok konuşululan güzel oyuncu, “Senaryosunu okuduğumda kesinlikle bu iş olmalı dedim. Yönetmeninden yapımcısına kanalından senaristine kadar hayal bir kadro” diye konuştu.

Güçlü, dik başlı güçlü bir kadın portresi çizen Benderlioğlu, Irmak’ı şöyle anlatıyor: “Sınırları ve duvarları olan, akışa gitmekten ziyade akışı yönlendirmeye çalışan bir kadın.

Sevdiği, kabul ettiği insanlar dışında kolay güvenen biri değil. Irmak'ın duruşunu seviyorum.”