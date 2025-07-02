Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik konuştu: "İkinci adam olmayı seviyorum"

Başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya’da Kadir rolündeki performansıyla taktir toplayan Görkem Sevindik, samimi açıklamalar yaptı.

Sevindik, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"2. ADAM OLMAKTAN MUTLUYUM"

Ünlü oyuncu, yardımcı oyuncu tanımına bakışını anlattı. Başarılı oyuncu, “Yardımcı oyuncu, yani ikinci adam da deniliyor ve bu durumdan çok memnunum” deyip ekledi: “Daha çok çalışma gerektiriyor bence. Bir tane başrol oynadığım işim oldu, o da bazı talihsiz olaylardan dolayı yayından kaldırıldı. Ama evet, işimi en güzel şekilde yapabilmek için gerçekten çaba sarf ediyorum ve karşılığını da alıyorum.”

GÖRKEN İLE KADİR KIYASLAMASI

Eşref Rüya gibi bir projede her oyuncunun rol almak isteyeceğini dile getiren ünlü isim, Görkem ve Kadir kıyaslaması yaptı: “Görkem ve Kadir arasındaki bağlantıyı ‘sadakat’ olarak tanımlayabilirim. Dizide ihanet eden adam olarak duruyor ama Yakup Baba’ya olan sadakati tartışılmaz bir konu. Görkem, sevdiği insanlara hep böyledir.”