Eşref'in Rüya'sı Demet Özdemir'in Cannes tarzını yabancı modacılar da beğendi

- Demet Özdemir, MIPCOM 2025'te oyunculuğunun yanında şıklığıyla da dikkat çekti.
- Cannes'da Çağatay Ulusoy ile katıldığı etkinlikte tarzıyla övgü aldı.
- Siyah kıyafet tercihleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Reyting rekorları kıran Eşref Rüya'da çocukluk aşkı “Rüya” olduğunu bilmeden kalbini kaptırdığı Nisan’ı canlandıran güzel oyuncu Demet Özdemir, yabancı basında da ilgi gördü.
Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy ile birlikte gittiği Cannes’da birbirinden iddialı kombinlerle bakışları üzerinde topladı.
REKOR BEĞENİ
Renk tercihini siyahtan yana kullanan oyuncunun abartısız ama iddialı tarzı, yerli ve yabancı moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Cannes pozlarını sanal medyada paylaşan Özdemir’in fotoğrafları, yüz binlerce beğeni ve binlerce yorumla etkileşim rekoru kırdı.