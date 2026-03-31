Estetik olmuştu! Kuşum Aydın yüzünün son halini paylaştı

Bir dönem sahnelerin en popüler isimlerinden biri olan Kuşum Aydın'ın yıllar önce yaptırdığı dolgular nedeniyle yüzü deforme olmuştu.

Katıldığı programlarda yaşadığı zorlukları anlatan Kuşum Aydın, pişman olduğunu defalarca dile getirmişti.

UYARMIŞTI

Ünlü şarkıcı, yüzünün deforme olduğu görüntüleri paylaşmış ve estetik yaptırmak isteyen kişileri sık sık uyarmıştı.

BIÇAK ALTINA YATTI

Kuşum Aydın, yüzünün son halini ameliyat öncesi takipçileriyle de paylaşmış ve yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yatacağını duyurmuştu.

48 SAAT SONRASI

Ünlü şarkıcı, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini de takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, ameliyattan 48 saat sonrasını paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.

YÜZÜ TOPARLANDI

Ameliyat sonrası Kuşum Aydın, bir paylaşım daha yaparak hayranlarını son durumu hakkında bilgilendirdi. Ünlü şarkıcının yüz gerdirme ameliyatı sonrası sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Şarkıcının deforme olan yüzünün toparlandığı görüldü.