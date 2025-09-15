Ev kazası geçirmişti! Hastaneden taburcu olan İrem Derici, sahnelere döndü

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle hastanelik olan İrem Derici, iyileşti.

Sahnelere dönen ünlü şarkıcı sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sanatçı, “40 dikiş var kafamda. Estetik hariç hiç dikişim olmamıştı. Şimdi iyiyim” dedi.

Evlilik hazırlığı da yapan Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile ilişkisinin yolunda gittiğini de söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN"

Yüksek bütçeli sahne şovlarıyla adından söz ettiren Derici, “Artık ev sahibi olmam gerekiyor. Çocuklarımın geleceğini şimdiden düşünmem lazım” diye konuştu.