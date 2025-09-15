Abone ol: Google News

Ev kazası geçirmişti! Hastaneden taburcu olan İrem Derici, sahnelere döndü

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden İrem Derici, ev kazası yüzünden hastanelik olmuştu. Derici, son konserinde sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 07:18
Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle hastanelik olan İrem Derici, iyileşti.

Sahnelere dönen ünlü şarkıcı sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sanatçı, “40 dikiş var kafamda. Estetik hariç hiç dikişim olmamıştı. Şimdi iyiyim” dedi.

Evlilik hazırlığı da yapan Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile ilişkisinin yolunda gittiğini de söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN"

Yüksek bütçeli sahne şovlarıyla adından söz ettiren Derici, “Artık ev sahibi olmam gerekiyor. Çocuklarımın geleceğini şimdiden düşünmem lazım” diye konuştu.

