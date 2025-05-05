Ev sahibi mahkemeye vermişti! Oyuncu Nurseli İdiz hakkında karar çıktı

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Ekranların usta isimlerinden Nurseli İdiz, İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Apartman sakinleri tarafından, oyuncunun sıklıkla çöp ve alkol şişelerini merdivenden aşağı attığını iddia edilmişti Ayrıca İdiz'in, dairesinin penceresinden sokağa sandalye fırlatıp, komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler sarf ettiği de söylenmişti.

İdiz'in ev sahibi, bina sakinlerinin huzur, güven ve sağlık endişelerinden dolayı ünlü oyuncunun evinden çıkması için tahliye davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

DAVA REDDEDİLDİ

İdiz'in yargılandığı davada karar belli oldu.

İdiz'in şikayete konu olan unsurlara ait yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle ev sahibinin açmış olduğu dava reddedildi.