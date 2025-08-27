Evde Tek Başına'nın yıldız ismiydi! Macaulay Culkin, 45 yaşında

90’lı yılların unutulmaz filmlerinden “Evde Tek Başına” ile dünyaca ünlü bir isim haline gelen Macaulay Culkin, 45 yaşına bastı.

Çocuk yaşta yıldız olan ve Kevin McCallister karakteriyle hafızalara kazanan Culkin’in son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Filmlerinin yayınladığı dönemde çok para kazanan Culkin, gençlik yıllarında magazin dünyasında çalkantılı bir hayata sahipti.

Son yıllarda sakin bir yaşam süren oyuncu, partneri Brenda Song ile mutlu bir birliktelik yaşıyor ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ"

Culkin’in 45. yaşına özel paylaşılan kareler, sosyal medyada nostaljik yorumların yapılmasına neden oldu. Takipçileri, “Zaman ne çabuk geçti, Kevin büyüdü” yorumunda bulundu.