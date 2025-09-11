Evlilik planları vardı! Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan ayrıldı

Veda Mektubu dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan oyuncu Rabia Soytürk, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, gelin olma hayalleri kuruyordu.

AYRILDILAR

Aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncudan gelen bir haber sevenlerini üzdü.

Ocak ayında 26 yaşına giren ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk'ün, erkek arkadaşından ayrıldığı ortaya çıktı.

Çift, sürpriz ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

"KISMET"

Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan’dan aldığı evlenme teklifi hakkında magazincilerin sorularını yanıtlamıştı. Muhabirlerin ''Bu yıl bir düğün olur mu?” sorusuna ise Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çifti, “Kısmet” cevabını vermişti.

Çiftin müjdeli haberini arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla duyurmuştu.