Evliliklerinin 11. yılını kutladılar! Doğuş, eşine aşkını haykırdı

Türk pop müzğinin bir dönem en popüler isimlerinden biri olan Doğuş, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

İKİZLERİ VAR

2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturan Doğuş'un 2016 yılında ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim sosyal medya hesabından evlilik yıldönümü için romantik bir paylaşım yaptı.

"NİCE YILLARIMIZ OLSUN"

Instagram hesabından eşine sarıldığı bir kareyi yayınlayan Doğuş, "11.yılımıza girdik daha nice 11 li 22 li 55. yıllarımıza sevgilim" ifadelerini kullandı. Doğuş paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.