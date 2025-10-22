Abone ol: Google News

Evliliklerinin 11. yılını kutladılar! Doğuş, eşine aşkını haykırdı

Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımda evliliklerinin 11. yılını kutladı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 07:31
  • Şarkıcı Doğuş, Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliklerinin 11. yılını sosyal medya üzerinden kutladı.
  • Instagram'da eşine sarıldığı bir fotoğraf paylaşarak romantik ifadeler kullandı.
  • Paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Türk pop müzğinin bir dönem en popüler isimlerinden biri olan Doğuş, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

İKİZLERİ VAR

2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturan Doğuş'un 2016 yılında ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim sosyal medya hesabından evlilik yıldönümü için romantik bir paylaşım yaptı.

"NİCE YILLARIMIZ OLSUN"

Instagram hesabından eşine sarıldığı bir kareyi yayınlayan Doğuş, "11.yılımıza girdik daha nice 11 li 22 li 55. yıllarımıza sevgilim" ifadelerini kullandı. Doğuş paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

