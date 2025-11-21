Evrim Akın ifşaları devam ediyor! Beraber çalıştığı herkes konuştu

Fenomen yapımlardan 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoda babasını görünce eski defterleri açarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.

"BABAMI AYARTTI"

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Akın'ın "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip, onu alttan almalarını rica ettiğini dile getiren Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.

Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar." dedi.

"İLAHİ ADALET"

Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte." ifadelerini kullandı.

O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü.

"ASENA'NIN YANINDAYIM"

Arzu Yurter'in, konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle; "Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Sevgili Asena Keskinci benim bir tanem. Çocukluğu elimde geçmiştir bir dönem. Halen görüşüyoruz, annesiyle de öyle; sevgili Ayşe Demirci ile... Çocuklarımın da arkadaşı kendisiyle. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide, bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi… Falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu, kıyametler koptu. Sonra gittiler başka bir makyöz arkadaşı getirdiler. O da benim yapacağım makyajı uygulamaya çalıştı. Elime su dökemezlerdi tabii ki, halen de öyle. Olmasına rağmen bıraktım ben bu sektörü ondan sonra."

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Bez Bebek dizisinde “Özge” karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu'ndan da göndermeli bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan bir videosunu paylaşan Kasapoğlu, o anlara “Gözünüzde büyüttüğünüz her şey ve herkes için..” notunu düştü.

Evrim Akın'ın Alemin Kralı dizisindeki eski rol arkadaşı Yağmur Ün'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ün; “Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi .. Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer.” ifadelerini kullandı.