Fahriye Evcen'in siyah kombinine beğeni yağdı! Takipçileri yorum yağdırdı

Ekranların en çok kazanan oyuncularından Fahriye Evcen, markaların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Davetten davete koşan Evcen, önceki gün de bir etkinlikte boy gösterdi.

SİYAH TERCİH ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Evcen, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah içinde olan ünlü ismin son karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Magazin dünyasından "örnek çift" olarak bilinen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son günlerde ayrılık söylentileriyle gündemdeydi. Ünlü çiftin bir süredir evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürülmüştü.