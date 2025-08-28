Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 1. sınıf öğrencisi oldu

Ünlüler dünyasının en popüler çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, son günlerde ayrılık söylentileriyle gündeme geliyordu.

İddiaya göre, çiftin evlerinde yaşanan tartışmalar çevreye yansımıştı. Bu söylentiler, ikilinin evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığına dair yorumlara yol açmıştı.

Çift, oğulları Karan’ın ilkokul kaydını yaptı. Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"YOLUN HEP AÇIK OLSUN"

Evcen, paylaştığı fotoğrafın altına, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

2013 yılında tanışan ve 2017’de evlenen çift, 2019’da oğulları Karan’ı, 2023’te ise ikinci çocukları Kerem’i kucaklarına almıştı. Son paylaşımlarıyla hem kamuoyuna hem de takipçilerine "Birlikte ve güçlü" olduklarını net bir şekilde gösterdiler.