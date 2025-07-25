Fahriye Evcen'den mayokinili pozlar geldi! Fotoğraflara beğeni yağdı

Burak Özçivit'le hayatını birleştirdikten sonra Karan ve Kerem adında iki çocuk dünyaya getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

İki çocuk annesi olmasına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim, yine herkesi kendine hayran bıraktı.

TATİL ROTASI

Ünlü çift, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için geçtiğimiz haftalarda Fransa'ya tatile gitmişti. Fransa'nın turistik şehirleri Colmar ve Strazburg'a giden Evcen ile Özçivit çifti resmen ikinci balayını yaşamıştı.

YORUM YAĞDI

Ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi seven ünlü oyuncu, son dönemde mayolu pozlarıyla gündem oldu. Evcen tatilden bir paylaşım daha yaptı. Mayokinsiyle poz veren Evcen'e övgüler yağdı. Güzelliği ve fit fiziğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.