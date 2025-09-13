Abone ol: Google News

Fahriye Evcen'den yaza veda pozları

Yaz boyunca ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, son paylaştığı pozlarla tatile veda ettiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 10:59
Haziran başında eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Fahriye Evcen de  güneşin son sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde, yaz mevsimine veda etti. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli yaz tatilinden en özel anları, üç ay boyunca sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu ve ailesi tatili bitirerek İstanbul'a döndü.

"ŞEHRE HOŞ GELDİN"

Fahriye Evcen, İstanbul'a dönmeden hemen önce çektirdiği fotoğrafı, "Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notuyla yayımladı. 

