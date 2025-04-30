Fahriye Evcen'in tatil karelerini yayınladı! Mini elbisesine yorum yağdı

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Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam diyor.

Daha çok eşi ve çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşan Evcen, bu defa tatil pozlarıyla dikkat çekti.

"ÇOCUKLUĞUM"

Fahriye Evcen süper mini, beyaz renkli ve çiçek desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Evcen karelerine; 'Çocukluğumdaki ben' notunu düştü.

2 çocuk annesi ünlü oyuncunun pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.