Farah Zeynep Abdullah: Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi

Son zamanların dikkati çeken oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, bir derginin yeni sayısına konuk oldu.

Dergiye özel röportaj veren Abdullah, babasıyla arasında geçen bir sohbetten bahsetti.

Oyuncu, "İlişkiler, çocuk ve erkekler, ne düşünüyorsun bu konularda?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BABAM DAHA RADİKAL"

Çocuk çok istiyorum. Hatta 20 yaşımdan beri, gelecekteki çocuklarıma videolar çekiyorum. Hem sorumluluk hissiyle geliyor hem de çok içten, çok gerçek bir istek bu. İşte mesele sadece çocuk değil, yanında bir baba figürü de geliyor. Babam bu konuda benden bile daha radikal.

"KIZIM EVLENMEK ZORUNDA DEĞİLSİN"