Fatih Ürek'in mirasının kime kaldığı belli oldu

Geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta vefat etti. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ürek'in mal varlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

MAL VARLIĞI

Sanatçının vefatının ardından açıklanan mal varlığı ise gündem oldu. Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenildi.

PAYLAŞILDI

Çok merak edilen miras konusundaki gelişmeler ortaya çıktı. Televizyon programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Ürek’in mirasının, hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı.

Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü. Öte yandan Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile aracının satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.