İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma detayları! Kızına kendi soyadını verdi

2024’te evlenen ve 2025’in ekim ayında kızları Sora’yı kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Evlilikleri tek celsede biten çiftin 6 aylık kızları Sora’nın velayeti anneye verildi.

Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Kaspar’ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

"NAFAKA ÖDEMEM"

İddiaya göre; soyadı krizi bir restleşmeden doğdu. Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam.” dedi.

Bunun üzerine Helvacıoğlu, “O zaman soyadını da verme.” diyerek rest çekti. İşletmeci “Olur” yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.