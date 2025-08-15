Ferdi Tayfur'un ailesi Hakkı Bulut'a cevap verdi: "Bahsettiği mevzu tamamen asılsızdır"

Arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden 8 ay geçti. Geçtiğimiz günlerde Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"MÜCADELE BENİ YORDU"

Hakkı Bulut yaptığı açıklamada, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Ağabey bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum." ifadelerini kullanmıştı.

"ASILSIZDIR"

Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'dan Hakkı Bulut'a yalanlama geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gözalıcı, "Hakkı Bulut'un Ferdi Tayfur hakkında verdiği röportaj gerçeği yansıtmamaktadır. Ferdi Tayfur, kendisi ile yazılı veya görsel olarak görüşmediği gibi, Hakkı Bulut'un bahsettiği mevzu tamamen asılsızdır. Bu tarz haberlere itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.