Ferdi Tayfur'un miras davası devam ediyor! Tuğçe Tayfur'a yeğen Şirin Gözalıcı'dan yanıt

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesi miras yüzünden birbirine girdi.

Miras tartışması da gün geçtikçe büyüyor.

"ARAMIZDA FARK VAR"

Tuğçe Tayfur son olarak Instagram hesabından konuya dair yeni bir gelişme paylaştı.

Bir video yayınlayan Tayfur, babasının müzik şirketi Ferdifon için mahkemeden tedbir kararı aldırdıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2-2.5 milyon liraya varıyordu.

"BABAMIN İYİ NİYETİNİ SUİSTİMAL EDİYORSUNUZ"

Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz.

Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz ki bu 3 ayda bir 2 milyon 2.5 milyonlara varıyor. Şimdi bu sizden kesilince dediniz ki hemen bir plak çıkartalım, plaklardan para kazanalım dediniz. Ama o da olmayacak."

"BENİM KRAL DAYIM"

Tuğçe Tayfur'un açıklamaları kısa sürede ses getirirken Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından dayısıyla bir fotoğraf paylaşarak, "Hayatımda gördüğüm en ileri görüşlü insan. Bütün dediklerin bir bir çıkıyor, ama merak etme her şey istediğin gibi olacak. Benim kral dayım."

FERDİ TAYFURUN MİRASI

Ferdi Tayfur’un vefatının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen mirası hala paylaşılamadı. 6 milyar TL’lik servet ve 45 milyon TL’lik yıllık telif gelirinin kime kalacağı merak ediliyor.

Sanatçının 87 dairesi, çok sayıda arsası, Marmaris’te bir adası ve 1000’in üzerinde şarkıdan gelen yıllık 45 milyon TL telif geliri bulunuyor.