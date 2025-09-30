Ferhat Göçer'i yine kızdırdılar! Yapılan yoruma sert cevap verdi

Birçok popüler şarkısıyla gönüllerde taht kuran Ferhat Göçer, konserden konsere koşuyor.

Yoğun bir programı olan ünlü sanatçı, sosyal medyada da aktif halini de sürdürüyor.

X kullanıcılarının kendisi hakkında yaptığı yorumları tek tek takip eden Ferhat Göçer, hakkında yapılan yorumlara tek tek cevap veriyor.

"50 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR DİNLİYOR"

Geçtiğimiz saatlerde, bir kullanıcının ''50 yaş üstü kadınlar dışında Ferhat Göçer dinleyen var mı?' sorusunu görünce tepesi fena atan Ferhat Göçer, ağzına geleni saydı.

"GASSAL PAMUK TIKAYACAK"

Kullanıcıya sert çıkan Ferhat Göçer, 'Geç dalganı... Ne olduğunu anlamadan yılların geçecek, saçlarına karlar yağacak... Gassal senin de g*tüne pamuk tıkayacak.' yorumunda bulundu...