Feryal Gülman, eşi Kemal Gülman ve sevgilisiyle pişti oldu

Feryal Gülman, 8 yıldır boşanma davaları devam eden eşi Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli ile aynı uçakta yolculuk yaptı.

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Kemal Gülman ve sevgilisi Eda Cideli, Fransa'da aşk tatiline çıktı. Fransa’nın Nice şehrinden İstanbul’a dönen çift, aynı uçakta Feryal Gülman ile karşılaştı.

"BELASINI ARIYOR"

200 milyon liralık boşanma davaları 8 yıldır sonuçlanamayan Feryal Gülman ile Kemal Gülman birbirini görmezden geldi. Kemal Gülman, uçaktan indiğinde karşısında basın mensuplarını bulunca sinirlendi. Ünlü iş adamı, Feryal Gülman’la ilgili sorulara “O haber verdiğine göre ona sorun, belasını arıyor.” diyerek uzaklaştı.

"UÇAKTA ÇAĞIRMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kemal Gülman’ın hemen ardından havalimanı kapısından çıkan Feryal Gülman, boşanmak üzere olduğu eşinin iddiasına “Uçaktayken sizi çağırmam söz konusu değil.” diye yanıt verdi. Gülman, tatsız tesadüf için de şöyle konuştu: “Tesadüfen aynı uçakta yan yana geldik. Herhalde Monako’daydı onlar da. Nice’ten birlikte uçtuk. Ben uçakta gördüm kendilerini. Tesadüfi bir durum.”

Feryal Gülman, bu konuyla ilgili yaşadıklarını anlattı:

"BERABER UÇTUK"

“Uçakta olduğundan haberim yoktu. Kendisini körükte gördüm. Ben 3A’da oturdum, Kemal Bey 3D’de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da arkasında oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hostese ‘Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin’ dedim. ‘Koronadan dolayı değiştiremeyiz’ dedi." Feryal Gülman, kağıt üstünde halen evli olduklarından zina davası açabileceğini söyledi: “O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırma hakkım var. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. Dava açacak mıyım, bilmiyorum. Avukatımla henüz konuşmadım. Ama gazetecileri ben çağırsaydım öyle çıkmazdım, en azından bir ruj sürerdim.”