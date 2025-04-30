Filtreyi abarttı! Khloe Kardashian'ın dergi pozları eleştirildi

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına giren reality yıldızı Khloe Kardashian, Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçTİ.

Kardashian, fotoğraflarındaki filtrelerden dolayı tepkilerin hedefi oldu.

Wonderland Dergisi için poz veren Kardashian, o anları The Kardashians adlı dizinin yeni sezonunda da yer aldı.

"ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE BENZEMİŞ"

Fiziğiyle dikkat çeken Kardashian'ın yüzüne kullanılan filtreler dikkatlerde kaçmadı. Birçok kullanıcı Kardashian'ın pozlarını beğenmezken "Filtreden çizgi film karakterine benzemiş" yorumu yaptı.

O DA KENDİSİNİ BEĞENMİYOR

Öte yandan fotoğrafları gören birçok kullanıcı Khloe Kardashian'ın vücut şeklinden dolayı büyük sorunlar yaşadığını ve kendisini beğendiğini de ileri sürdü.