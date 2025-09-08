Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat paylaşımı! Aşkını haykırdı

'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, iki aşığı oynuyorlardı. İkilinin sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Uzun yıllardır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yakışıklı oyuncu, son paylaşımında kural bozarak sevgilisiyle romantik anlarını paylaştı.

"İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"

Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle aşk dolu yeni pozlarını Instagram'dan 'İki gözümün çiçeği' notuyla yayınladı. İkiliye, takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni geldi.

Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. İkili, beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.