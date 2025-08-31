Gal Gadot, Venedik Film Festivali'ne katılmayacak

Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılacak In The Hand of Dante filminde başrol oynayan İsrailli oyuncu Gal Gadot, İsrail’e verdiği destek nedeniyle gelen tepkiler ve boykot çağrıları sonrası festivale katılmamaya karar verdi.

BAŞROLÜNDE OLDUĞU FİLMİN GALASINA KATILMAYACAK

40 yaşındaki Gal Gadot, bu yıl Venedik’te galası yapılacak filmin başrolü olmasına rağmen galaya katılmayacak. Gadot ve filmdeki rol arkadaşı Gerard Butler, İsrail’in Gazze saldırıları sırasında yaptıkları destek açıklamaları nedeniyle eleştirilerin merkezine oturdu.

AKTİVİST GRUPLARDAN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yanlısı aktivist gruplar, Gadot ve Butler’ı İsrail’e destek vermekle suçladı. Artists4Palestine adlı grup, “soykırımı açıkça ve aktif şekilde destekleyen” sanatçıların davet edilmemesi gerektiğini savundu. Bu çağrılar üzerine Venedik Film Festivali Başkanı Alberto Barbera, Gal Gadot’un festivale katılmayacağını duyurdu.

VENEDİK'TE BÜYÜK PROTESTO

Festival, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri saldırıları nedeniyle büyük protestolara sahne oldu. Binlerce Venedikli ve festival konukları, İsrail’i kınayan yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar Filistin bayrakları açarak, “Özgür Filistin”, “Barış” ve “Soykırımı Durdurun” sloganları attı.